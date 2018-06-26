Еще
19:08 26.06.2018
Пришлите свою новость!
19:02
В Нидерландах запретили скрывать лицо в больницах и автобусах
18:56
Франция и Дания сыграли первую безголевую ничью мундиаля
18:55
Валерий Фокин: В Культурном форуме должны принимать участие не только Фокин, Додин и Могучий
18:46
Петербургский онколог призвал отменить фейковые данные о смертности и заболеваемости
18:39
Финский город потратил 580 тысяч евро на флагшток
18:32
Украину позвали на саммит НАТО
18:30
За выбитый зуб полицейского стороннику «Единой России» просят два года условно
18:25
«Строительному тресту» согласовали жилую застройку в Купчино
18:20
Георгий Полтавченко поручил привлечь средний медперсонал в больницы
18:16
Первый велосветофор в Петербурге заработал у залива
18:11
Шатов о рыданиях после своего гола в ворота "Зенита": Через мои слезы вылез демон
18:04
Майкл Помпео: Трамп обсудит с Путиным Сирию, Украину и кое-что еще
17:55
Аргентинские болельщики заполонили петербургскую подземку
17:49
Валерий Фокин подвел первые итоги работы «нетеатрального» директора Александринки
17:38
Спорт меняет график разводки Троицкого моста
17:25
Абонентам Tele2 вернули связь
17:20
Шатов: Ставил, что Россия выиграет Уругвай 1:0. Ну, немножко ошибся
17:15
Полиция признала, что откладывает поиск преступников на время митингов в Петербурге
17:11
На дне финского озера нашли кратер метеорита
17:06
Пенсионеры пострадали из-за разворота перед лесовозом на Мурманском шоссе
16:58
Рогозин рассказал Медведеву, как улететь на Луну
16:52
Собак и кошек пустят в российские поезда без хозяина
16:48
Полиция Кронштадта гонялась за босым цыганским бароном на мопеде
16:40
Исландцы перед матчем в Геленджике заполучили поддержку Тора
16:38
Мундиаль подорожал на 800 миллионов
16:30
Тарифы “Водоканала” ждет аудит
16:23
Полпреда Путина отправили в отставку прямо с поминок
16:12
Великобритания: Торговая война станет катастрофой для США
16:09
В Петербурге абоненты Tele2 жалуются на пропавшую связь
16:06
Триста гектаров в Невском районе остались без уборщиков
16:02
В Петербурге пройдет театральный чемпионат мира
15:59
Генсек Международной федерации журналистов возмутился поведением Украины
15:58
Устроивший резню в финском Турку террорист намерен обжаловать приговор
15:37
Иркутский парень спас утопающую, проплыв по Лене более километра в полной темноте
15:30
США: Учения НАТО в Норвегии - это сигнал России
15:24
Почти каждый шестой житель Хельсинки имеет иностранные корни
15:20
Министерские чиновники и сенатор определятся с валежником
15:15
Елизавета II сказала свое “прощай” Евросоюзу
15:04
Дело о съезде автобуса в московское метро ушло в суд. Версия СК – шофёр перепутал педали
14:58
В Петербурге возбудили дело после нападения на директора компании «Брейтман право»
14:45
Бывший полпред президента в СЗФО отправлен Путиным за Урал
14:38
Полиции пришлось снимать поющих аргентинцев с окон
14:31
Президент Македонии не подписал документы о переименовании страны, опасаясь тюрьмы
14:21
Дмитрий Медведев призвал бороться с дискриминацией по возрасту
14:17
Миноритарные акционеры Facebook хотят отставки Цукерберга
14:04
«Звери» не выступят в Киеве
13:57
Футбол продлил работу метро Петербурга до двух часов ночи
13:53
Финские истребители вылетели на воздушные учения НАТО в Прибалтике
13:43
Евросоюз поддержит Украину, выделив очередной транш в миллиард евро
13:39
Прохоров высудил у Навального рубль и опровержение
13:36
В ДТП под Пензой погибли чиновники, пострадал сотрудник ФСИН. Машины смяты гармошкой
13:32
Защитники Пулковской обсерватории попали в полицию
13:29
В американскую киноакадемию пригласили четырех россиян
13:14
Антимонопольщики проверят стоимость авиабилетов по поручению Путина
13:01
Финской полиции разрешат сбивать дроны
12:51
ФИФА представила мяч-мечту для игр плей-офф мундиаля
12:46
Кот Ахилл не верит в Месси
12:43
В Лондоне начался суд о будущем Uber
12:27
СМИ сообщили о смерти поэта Андрея Дементьева
12:21
Примаков не будет оспаривать запрет въезда на Украину
12:16
Самокаты в Петербурге: мужчина, едущий на 70 км/ч по Стачек, и ДТП на Кушелевке
12:12
«Барселона» поборется с «Реалом» и «Ювентусом» за Головина
12:04
Петербург вошел в число регионов, где пекут качественный хлеб
12:00
В Финляндии родились 86 детёнышей сайменской нерпы
11:56
В Петербурге банкротят элитный охотничий клуб с усадьбой и угодьями на 75 тыс. гектаров
Предыдущие новости
Архив материалов
Туризм
Версия для печати
26.06.2018 16:52

Собак и кошек пустят в российские поезда без хозяина

РЖД вводит услугу по перевозке домашних питомцев в багажных купе без хозяина. Петербургские звери смогут самостоятельно отправиться в Москву, Казань и Иваново.

Как сообщает пресс-служба РЖД, услугой можно воспользоваться с 16 июля. Пока следить за домашними животными будут проводники на 13 направлениях. Из Петербурга и обратно можно отправить свою собаку, кошку, мышку или черепаху в Иваново, Москву и Казань, самое дальнее расстояние из нынешней сетки маршрутов — из столицы в Читу. При этом выгуливать зверя никто не будет, в обязанности проводника входит только следить за его состоянием. Минимальная стоимость билета — 730 рублей, перевозить питомцев можно только в клетках, место им будет отведено в багажном купе. Отправить вместе с ним можно документы, еду, воду и  — несправедливое — только одну игрушку. Передавать зверей на станции назначения проводники будут только по паспорту, номер которого должен быть указан владельцем в заявлении.

Один отправитель может посадить на поезд не более шести животных — максимум три места, по два зверя в клетке. По сумме трех измерений клетка не должна быть больше 180 см — то есть крупные виды овчарок, борзые или мастифы могут и не влезть. Ограничен и вес — не больше 75 кг. Ограничения касаются не только размеров, но и типа животного — в купе пустят только собак, кошек, мелких теплокровных типа хомяков и кроликов, птиц и черепах.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:18

Аэрофлот получил сорок четвёртый самолёт Sukhoi Superjet 100

Самолёту с бортовым номером RA-89112 присвоено имя советского лётчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:00

«Россия» взыщет с деструктивного пассажира средства за задержку рейса

Авиакомпания «Россия» выиграла судебный процесс, результатом которого стало взыскание с авиадебоширки денежной компенсации за задержку рейса, связанную с проявлением деструктивного поведения на борту воздушного судна
предоставлено пресс-службой "Уральских авиалиний"
25.06.2018 12:15

«Уральские авиалинии» - лауреат премии Loyalty Awards Russia – 2018

Авиакомпания удостоилась награды за эффективное использование CRM* в программе лояльности
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Собак и кошек пустят в российские поезда без хозяина
Туристам запретили делать селфи на некоторых пляжах Гоа
В транзитных зонах российских аэропортов разрешили открывать отели
Менеджер петербургской турфирмы оставила без отпуска сотню горожан: похищены 8 миллионов рублей
«Интурист» отменяет полетную программу в Анталью из Петербурга
Вся Россия летит на Кипр и в Сочи на выходные
Иностранным автобусам разрешили заменить «Глонасс» на «Платон» на время ЧМ-2018
Смольный продолжит борьбу за логотип Артемия Лебедева
Визы Омана россиянам выдадут на границе
Глава Крыма: Четверть туристов приезжают к нам с Украины
Панкевич: Криминальные новости о туристах есть во всех мировых мегаполисах
Иностранец на вечер. Кого и зачем в «Тиндере» ищут гости мундиаля?
10 мест, где искупаться после работы
Шесть мест в Таллине, где вы еще не были
Эра невезения: Почему тысячи болельщиков могут застрять на границе Петербурга
Круиз Андрея Мушкарева в Смольном окончен
Банки заплыли в «Речной фасад»
Импортозаместить Booking.com
Приедет ли «Битва наций» в Петербург
Зачем Смольный судится с советчиками
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Полиции пришлось снимать поющих аргентинцев с окон

кадр из видео/instagram.com

Центр Петербурга захватили болельщики Аргентины

"Фонтанка.ру"

Как россияне тратят деньги в Финляндии

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:18
Аэрофлот получил сорок четвёртый самолёт Sukhoi Superjet 100
Самолёту с бортовым номером RA-89112 присвоено имя советского лётчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:00
«Россия» взыщет с деструктивного пассажира средства за задержку рейса
Авиакомпания «Россия» выиграла судебный процесс, результатом которого стало взыскание с авиадебоширки денежной компенсации за задержку рейса, связанную с проявлением деструктивного поведения на борту воздушного судна
предоставлено пресс-службой "Уральских авиалиний"
25.06.2018 12:15
«Уральские авиалинии» - лауреат премии Loyalty Awards Russia – 2018
Авиакомпания удостоилась награды за эффективное использование CRM* в программе лояльности
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:38
Аэропорт Санкт-Петербурга за 5 месяцев 2018 года увеличил пассажиропоток на 11%
Пассажиропоток аэропорта Пулково в январе-мае 2018 года составил 6 035 903 человека, что на 10,9% превышает результат за аналогичный период 2017 года.
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:02
Стало больше рейсов из Санкт-Петербурга в Тбилиси
Дополнительно введенный летом рейс по вторникам сохранится и в зимнем расписании
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
21.06.2018 16:43
«Победа» ищет спонсоров для печати визиток ТОП-менеджеров
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», запустила конкурс на поиск рекламодателя, который готов оплатить изготовление визитных карточек для сотрудников и ТОП-менеджеров компании.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.06.2018 11:05
«Победа» в суде взыскала с курильщиков расходы из-за вынужденных посадок
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», выиграла три суда с нарушителями, которые закурили в самолете вопреки категорическому запрету и тем самым подвергли опасности жизнь и здоровье всех пассажиров рейсов DP189, DP188 и DP855.
фото с сайта https://www.rossiya-airlines.com
18.06.2018 11:19
Аэропорт «Платов» впервые обслужил широкофюзеляжный лайнер «России»
Международный аэропорт «Платов» впервые принял широкофюзеляжное воздушное судно Boeing 777-300ER (ER - Extended Range или повышенная дальность) – им стал самолет авиакомпании «Россия»
Скриншот с сайта https://www.facebook.com/aeroflotinternational/posts/834462936745455
15.06.2018 15:09
Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса в честь Дня России
Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса «Россия всегда со мной», который традиционно проводит 12 июня, в День России. Пассажиры, как и раньше, активно откликнулись на призыв прислать фотографии с флагом России, сделанные по случаю государственного праздника нашей страны
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.06.2018 11:50
«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград
С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет - скидка 25% от тарифа.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.