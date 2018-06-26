Собак и кошек пустят в российские поезда без хозяина

РЖД вводит услугу по перевозке домашних питомцев в багажных купе без хозяина. Петербургские звери смогут самостоятельно отправиться в Москву, Казань и Иваново.

Как сообщает пресс-служба РЖД, услугой можно воспользоваться с 16 июля. Пока следить за домашними животными будут проводники на 13 направлениях. Из Петербурга и обратно можно отправить свою собаку, кошку, мышку или черепаху в Иваново, Москву и Казань, самое дальнее расстояние из нынешней сетки маршрутов — из столицы в Читу. При этом выгуливать зверя никто не будет, в обязанности проводника входит только следить за его состоянием. Минимальная стоимость билета — 730 рублей, перевозить питомцев можно только в клетках, место им будет отведено в багажном купе. Отправить вместе с ним можно документы, еду, воду и — несправедливое — только одну игрушку. Передавать зверей на станции назначения проводники будут только по паспорту, номер которого должен быть указан владельцем в заявлении.

Один отправитель может посадить на поезд не более шести животных — максимум три места, по два зверя в клетке. По сумме трех измерений клетка не должна быть больше 180 см — то есть крупные виды овчарок, борзые или мастифы могут и не влезть. Ограничен и вес — не больше 75 кг. Ограничения касаются не только размеров, но и типа животного — в купе пустят только собак, кошек, мелких теплокровных типа хомяков и кроликов, птиц и черепах.