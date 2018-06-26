Полиция Кронштадта гонялась за босым цыганским бароном на мопеде

Сотрудники ДПС Кронштадта догнали отобравшего мопед у подростка. При подлете к Горской похитителя стала прикрывать «девятка». Когда все же эскорт остановили, задержанный пытался ошарашить полицейских своим статусом. ГИБДД не поверила человеку без ботинок.

По информации «Фонтанки», 25 июня, около 20 часов, возле автозаправки «Роснефть» в Кронштадте неизвестный взрослый отобрал электроскутер у 15-летнего школьника. Получивший информацию наряд ГИБДД двинулся в сторону Курортного района и вскоре, около Горской, заметил красавца на мопеде, стремящемся на пределе, но все же от аккумулятора.

Смешно было и то, что, когда служебная машина почти приблизилась к цели, мопедчика начала прикрывать своим кузовом «девятка» с его товарищами. После нескольких предупреждений наряда по громкой связи, мол, не валяйте дурака, мопед прижался к обочине. В результате был задержан некто 34-летний Михай из Всеволожского района. Хотя, как говорят в полиции, порой трудно докопаться до настоящих имен персонажей из табора.

По данным «Фонтанки», гражданин с чужого электроскутера постарался произвести впечатление на сотрудников, заявив, что он цыганский барон и его соплеменники готовы его вытащить из любой ситуации. Все же ему отказали, ответив, что настоящие авторитеты в носках по городу не ходят.

Как стало известно нашему изданию, в ночь с 25 на 26 июня его задержали по подозрению в совершении грабежа. Если же его внешний вид окажется кому-то знаком, то можно созвониться с уголовными розыском Кронштадта.