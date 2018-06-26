Исландцы перед матчем в Геленджике заполучили поддержку Тора

К исландской сборной из древней скандинавской мифологии аж в самый Геленджик прилетел Тор со своим молотом – Мьёлниром. Так трактовали в официальном сообществе футбольной команды в соцсетях грозу, разразившуюся над южным городом в преддверии матча.

«Тор, бог грома, молний и бури, с нами днем и ночью и посетил нас в Геленджике! – заявили фанаты. – Он рвется в бой этим вечером!»

Матч между сборными Исландии и Хорватии в третьем туре группового этапа чемпионата мира по футболу начнется 26 июня в 21.00 в Ростове-на-Дону. Чтобы выйти в плей-офф, сборной северной страны нужно непременно победить, желательно с крупным счетом, и ждать подходящего результата в матче соперников по группе D — Нигерии и Аргентины. Хорваты уже обеспечили себе выход в 1/8 турнира.