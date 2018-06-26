Мундиаль подорожал на 800 миллионов

На чемпионат мира по футболу в России из федерального бюджета дополнительно выделят 815,8 миллиона рублей. Подписанные премьером Дмитрием Медведевым распоряжения правительства размещены на официальном портале правовой информации 26 июня.

Согласно документу, 334,2 млн рублей поступят застройщику стадионов «Спорт-Инжиниринг». Компания должна обеспечить эксплуатацию арен и тренировочных площадок в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Саранске.

Ещё 481,6 млн рублей потратят на эксплуатацию временной инфраструктуры стадионов ЧМ-2018.

Как ранее сообщала компания JLL, общие затраты на подготовку к проведению в России чемпионата мира по футболу составили около 683 млрд рублей. Большая часть из этой суммы ушла на строительство и ремонт спортивных объектов.

В списке поручений президента Владимира Путина, опубликованных во вторник на сайте Кремля, среди прочих значится эффективное использование наследия мундиаля. А именно: формирование инфраструктуры для физкультуры и массового спорта, создание детских футбольных центров, детских и юношеских футбольных команд. Глава государства также возложил на правительство РФ организацию и проведение крупных спортивных мероприятий.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сегодня пройдут четыре матча: встретятся сборные Австралии и Перу (стадион «Фишт» в Сочи), Дании и Франции («Лужники»), Нигерии и Аргентины («Санкт-Петербург»), Исландии и Хорватии («Ростов-Арена»).