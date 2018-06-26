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26.06.2018 16:45

Renault приоткрыл очертания новой модели, которая рождается в России

Концерн Renault на своём российском сайте 26 июня опубликовал первый тизер «совершенно новой глобальной модели — кроссовера C-сегмента», который, как пафосно уверяют пиарщики компании, «станет настоящим прорывом для российского рынка SUV».

Производство и продажи новинки начнутся именно с России (она встанет на конвейер московского завода Renault), мировая премьера шоу-кара намечена на август – в рамках Московского международного автосалона.

Фото: Renault

В компании пока не раскрывают никакой информации о машине, кроме того, что решения в области дизайна и инноваций «уникальны» и что она «займёт особое место в продуктовой линейке Renault».

«Мотор» пишет, что модель получит платформу Global Access (B0) и станет, вероятно, тем самым кросс-купе C-SUV, который французский концерн намерен продавать в Китае, Бразилии и Южной Корее, заняв нишу между Kaptur и Koleos. Выпуск такой модели анонсировали в прошлом году на презентации стратегического плана развития компании.

На данный момент Renault продаёт в России седан Logan, хетчбэк Sandero, внедорожники и кроссоверы Sandero Stepway, Duster, Kaptur и Koleos, фургоны Dokker и Dokker Van, коммерческие фургоны Master, электрокары Twizy и Kangoo Z.E.

 


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