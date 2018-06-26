Тарифы “Водоканала” ждет аудит

Георгий Полтавченко поручил провести независимый аудит тарифной сетки ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Соответствующее поручение он дал подчиненным на заседании правительства 26 июня.

На то, что бизнес ожидает с 1 июля повышение тарифов, обратил внимание председатель Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак. По его словам, бизнесу придется платить на 12 процентов больше за водоснабжение и водоотведение. Кроме того, беспокоят бизнесменов учет со стороны ТГК-1.

«Это особенно значимо для предприятий, обеспечивающих государственный оборонный заказ», – заметил Турчак.

В ответ Георгий Полтавченко пообещал провести независимый аудит тарифной сетки «Водоканала». Кроме того, он анонсировал разработку систем поддержки предприятий гособоронзаказа. «Сейчас понятно, что массовый заказ будет прекращен, предприятия будут получать заказы только для того, чтобы поддерживать страну в боеготовности. И мы должны подумать о мерах поддержки таких предприятий. Чтобы не почувствовать проблем, они смогут работать над созданием какого-то нового продукта двойного назначения, гражданской тематики», – отметил губернатор.

Также Полтавченко предложил стимулировать предприятия, которые не используют свои мощности на 100 процентов, привлекать к работе на этих площадях других участников рынка. «Подумайте, какие меры поддержки мы можем предложить», – обратился он к подчиненным. Как сообщили на заседании правительства, по итогам 2017 года индекс промышленного производства в Петербурге составил 105,5% (в среднем по России – 101%).

Общий объем отгруженной продукции по сравнению с предыдущим годом увеличился на 6,6% и составил 2 трлн 867 млрд рублей. Доля промышленности в налоговых поступлениях в бюджеты всех уровней выросла с 37,8% в 2014 году до 46,5% в 2017 году.