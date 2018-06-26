Полпреда Путина отправили в отставку прямо с поминок

Бывший полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских узнал о своей отставке на поминках в Нефтеюганске. Об этом сообщает газета Znak 26 июня.

Во вторник утром Игорь Холманских вместе с другими чиновниками, депутатами и политиками принял участие в памятном мероприятии по случаю гибели мэра города Владимира Петухова в 1998 году, организацию убийства которого приписывают Михаилу Ходорковскому.

В Югру Игорь Холманских приехал высокопоставленным чиновником, а уедет из региона в непонятном статусе. Какая судьба ждет его – пока неизвестно.

Чуть ранее 26 июня на сайте Кремля появился указ президента об отставке уральского полпреда. Вместо Холманских полпредом президента назначен Николай Цуканов. Владимир Путин также дал вольную полпреду в Северо-Кавказском федеральном округе Олегу Белавенцеву, поставив на его место генерал-майора Александра Матовникова. В Центральном федеральном округе на аналогичную должность назначен Игорь Щеголев.