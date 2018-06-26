Великобритания: Торговая война станет катастрофой для США

Минфин Соединенного Королевства считает, что протекционистские меры администрации Дональда Трампа ударят по всему миру и по самой Америке.

"Я очень надеюсь, что мы все сможем избежать полномасштабной торговой войны, которая будет катастрофой для всех, и не в последнюю очередь для США", – цитирует министра финансов Великобритании Филиппа Хаммонда американский телеканал CNBC.

Политик отмечает, что непредсказуемость протекционистских мер Трампа беспокоит инвесторов, что скажется на финансовых рынках. Кроме того, "на протяжении многих десятилетий Соединенные Штаты были полностью преданы открытому рынку и свободной торговле", а сейчас на смену этому утверждению приходит неопределенность, указывает Хаммонд.

Напомним, что Дональд Трамп объявил одним из своих приоритетов защиту американского производителя от конкуренции со стороны Европы и Китая. Новый виток разговоров о торговой войне начался 25 июня, когда президент США узнал о том, что компания Harley-Davidson решила перенести производство из Америки. Трамп обвинил производителя мотоциклов в том, что они "подняли белый флаг".