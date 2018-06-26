В Петербурге абоненты Tele2 жалуются на пропавшую связь

У оператора Tele2 в Петербурге произошёл сбой работы сети. Почти два часа 26 июня абоненты не могут зайти в Интернет, позвонить и отправить сообщения.

По данным сайта Downdetector, жалобы на работу Tele2 посыпались после двух часов дня. Проблемы затронули в основном Петербург и Ленинградскую область, но о неполадках сообщают также из Архангельска, Псковской области и Калининграда. Больше всего нареканий вызвало отсутствующее интернет-соединение, однако у части абонентов вместе с ним пропала и возможность сделать звонок или отправить СМС.

«Интернета нет, связи нет, сеть гуляет», – пишут пользователи, добавляя, что до «горячей линии» оператора дозвониться также не могут.

В пресс-службе Tele2 «Фонтанке» подтвердили сбой в передаче данных, отметив, что работу сети оперативно восстанавливают.