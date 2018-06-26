Триста гектаров в Невском районе остались без уборщиков

Жилищное агентство Невского района Петербурга разорвало три государственных контракта на уборку территорий. Общая стоимость соглашений составляет 86 млн рублей. Площадь, за которую отвечал экс-подрядчик, превышает 300 Га.

Эту информацию «Фонтанке» 26 июня подтвердил замглавы администрации Невского района Артем Матвеев. Все соглашения с подрядчиком – компанией «ЖКС № 2 НАР» – были расторгнуты в одностороннем порядке по инициативе заказчика. Согласно официальным документам, причиной для отказа от услуг компании является некачественное выполнение своих обязанностей по контрактам.

«Ни нас, ни жителей района не устраивало качество уборки территории. Новый конкурс будет объявлен на следующей неделе. Мы попросили ЖКС-1 и ЖКС-2 временно поучаствовать в уборке территории. На мой взгляд, они полностью справляются с задачей», – рассказал Артем Матвеев.

Расторгнутые контракты датируются декабрем 2017 года и были рассчитаны на весь 2018 год. Разорвать соглашения в Смольном решили в начале июня 2018 года. По условиям договоров компания отвечала за чистоту территорий в муниципальных округах "Ивановский", "Невская застава", "Обуховский", "Невский", "Рыбацкое" и округ № 54.