Генсек Международной федерации журналистов возмутился поведением Украины

Генсек Международной федерации журналистов Энтони Белланже дал комментарий после того, как на украинскую территорию не пустили журналистку Полу Слиер.

По словам Белланже, он «возмущен» запретом на въезд журналистки. Генсек также потребовал от украинской стороны объяснить свои действия. Об этом сообщает RT 26 июня. «Действия Украины полностью противоречат тому, как должна работать демократия», — заявил Белланже.

26 июня утром власти Украины отказали журналисту Евгению Примакову, который планировал принять участие в экспертной конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве, во въезде на территорию страны. По словам Примакова, ему объявили, что он несет угрозу безопасности Украины, и запретили въезд на Украину на пять лет. Сегодня же на Украину не пустили журналистку телеканала RT Полу Слиер.