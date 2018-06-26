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26.06.2018 15:59

Генсек Международной федерации журналистов возмутился поведением Украины

Генсек Международной федерации журналистов Энтони Белланже дал комментарий после того, как на украинскую территорию не пустили журналистку Полу Слиер.

По словам Белланже, он «возмущен» запретом на въезд журналистки. Генсек также потребовал от украинской стороны объяснить свои действия. Об этом сообщает RT 26 июня. «Действия Украины полностью противоречат тому, как должна работать демократия», — заявил Белланже.

26 июня утром власти Украины отказали журналисту Евгению Примакову, который планировал принять участие в экспертной конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве, во въезде на территорию страны. По словам Примакова, ему объявили, что он несет угрозу безопасности Украины, и запретили въезд на Украину на пять лет. Сегодня же на Украину не пустили журналистку телеканала RT Полу Слиер.


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Списать свой долг стало еще проще
В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:00
«Россия» взыщет с деструктивного пассажира средства за задержку рейса
Авиакомпания «Россия» выиграла судебный процесс, результатом которого стало взыскание с авиадебоширки денежной компенсации за задержку рейса, связанную с проявлением деструктивного поведения на борту воздушного судна
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