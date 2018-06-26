Устроивший резню в финском Турку террорист намерен обжаловать приговор

Марокканец Абдеррахман Буанан, приговорённый в Финляндии к пожизненному заключению за два убийства и 8 покушений на убийство в террористических целях, намерен подать апелляцию. Об этом 26 июня сообщает Yle.

По данным издания, Буанана не устравивает вынесенное 15 июня решение суда.

Свое недовольство приговором выразили также пострадавшие во время нападения Хассан Зубиер и его супруга. Прочие участники процесса одобрили приговор. Срок подачи апелляции истекает 16 июля.

Ранее также сообщалось, что теоретически террорист Буанан может не только выйти из тюрьмы, несмотря на пожизненный срок, но и остаться в Финляндии.

Напомним, 22-летний выходец из Марокко Абдеррахман Буанан прибыл в Финляндию в качестве просителя весной 2016-го, до этого попытав счастья в Германии и Швеции. Финская миграционная службу ему тоже отказала. Попав под влияние экстремистской идеологии, 18 августа 2017 года Буанан устроил резню в центре города Турку, нанося удары случайным прохожим в центре города. В результате двое погибли, ещё 8 были ранены.