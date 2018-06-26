Иркутский парень спас утопающую, проплыв по Лене более километра в полной темноте

Двое молодых людей из города Усть-Кута Иркутской области за одну ночь стали настоящими героями. 25 июня Богдан Огородников и Сергей Качин возвращались домой. На часах было около полуночи, когда они внезапно услышали детский крик. Звуки доносились со стороны реки Лены. Парни поняли, что где-то в темной воде тонет девочка.

Случайные спасатели действовали решительно и разумно – Богдан поплыл искать утопающую, а Сергей бежал по берегу, пытаясь разговаривать с девочкой, чтобы его другу было легче найти жертву бурной реки.

«Я проплыл около километра и в районе белого буя нагнал девочку. Сил преодолеть течение у меня было достаточно, я ее держал крепко, успокаивал, так и плыли в сторону берега», – рассказал Богдан Огородников. Его слова приводят региональные службы МЧС. В это время на берегу собрались люди, привлеченные Сергеем. Один из них поспешил на помощь Богдану. Вместе они вытащили подростка из воды.

«Страха не было – я хорошо плаваю. Больше опасался, что не увижу ее в темноте. Но Сергей постоянно поддерживал с ней диалог, это очень помогло», – пояснил Богдан.

Юноша работает судоводителем на теплоходе «Мамакан» и владеет навыками оказания первой помощи, которые, к счастью, в данной ситуации не пригодились. В скором времени Богдана должны представить к награде за спасение жизни утопающего.

В Петербурге люди тоже выручают друг друга. Правда, пока в городе царит атмосфера мундиаля, слышно в основном о спасенных болельщиках. Из каналов и рек Северной столицы спасают загулявших болельщиц и египтян, зазевавшихся на сногсшибательные виды вечернего Петербурга.