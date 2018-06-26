«Гони весь день и гуляй всю ночь»: элитный пробег с Ferrari и McLaren прервали жандармы

Сразу шесть не в меру азартных британских водителей были остановлены французской жандармерией на дороге Кале-Реймс и оштрафованы на суммы от 90 до 750 евро. Все они были участниками автопробега Modball rally, ежегодно устраиваемого лондонским Modball club для всех, кто готов заплатить три тысячи фунтов (4000 евро) с человека и у кого есть какая-нибудь прикольная машина. Об этом пишет 26 июня британская The Times.

Несмотря на то что формально ограничений на автомобили не существует – поезжай хоть на пожарной машине, – большинство участников Modball rally предпочитают дорогие спорткары. Так, один из упомянутых нарушителей передвигался по Франции на своем Ferrari 488 Spider стоимостью 280 000 евро со скоростью 265 км/ч, в то время как на этом участке разрешенная скорость была ровно в два раза меньше. Его коллега на McLaren 720S разогнался «всего лишь» до 205 км/ч, но жандармов это не разжалобило. Оба гонщика не только заплатят штраф, но и предстанут перед судом, где им грозит полугодовой запрет на вождение автомобиля по территории Франции.

Кроме Ferrari и McLaren улов французской дорожной полиции составили два Mercedes C63 AMG, BMW X6 и Nissan GTR. Их водители отделались только штрафами в несколько сотен евро.

Ралли Modball это скорее светское мероприятие для состоятельных граждан, чем спортивное. Участники передвигаются от города к городу, останавливаются в дорогих отелях и проводят вечеринки в самых престижных клубах. Девиз ралли «Гони весь день и гуляй всю ночь». В этом году маршрут был проложен от Лондона до Вены через Париж, Лион, Монако, Геную и Венецию.

Но вот только французская полиция оказалась в курсе. По словам лейтенанта Николаса Фонтейна, командира французского дорожного патруля, жандармерия «ждала участников» на трассе А26, и его «подозрения оправдались». «Мы уважаем их право на свободу передвижения, но и они должны уважать законы», — цитирует The Times французского лейтенанта. Кстати, отметил он, британцы вели себя корректно и не отрицали нарушений.

Интересно, что бы сказал лейтенант, если бы среди участников Modball rally оказались наши соотечественники? И что бы про это написала солидная британская The Times?

Видео: YouTube/Modball Rally