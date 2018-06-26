США: Учения НАТО в Норвегии - это сигнал России

Учения Североатлантического альянса в близости от границ с Россией должны показать укрепление натовских сил, считает командование американских ВМС.

"Как изменение климата, так и ситуация с безопасностью вызывает повышенный интерес к Северу <...> Они (Россия) должны принять эти учения как мощный сигнал, что мы будет солидным партнером", – цитирует главу штаба американских ВМС адмирала Джона Ричардсона NRK.

При этом в Норвегии считают, что России не стоит как-то отвечать. "Это никого не должно удивлять, что мы тренируемся со своими союзниками. У России нет причин реагировать", – заявила министр обороны королевства Франк Бакке-Йенсен.

Учения НАТО Dynamic Mongoose начались 25 июня в Северном море у берегов Норвегии, а закончатся они 6 июля. В натовских маневрах принимают участие 8 стран. Это не последние учения НАТО в этом регионе. Так, на осень у сил альянса запланированы масштабные операции под кодовым названием Trident Juncture.

Вчера же Северный флот российских ВМС завершил крупнейший за 10 лет сбор-поход, в котором приняли участие 36 боевых кораблей.