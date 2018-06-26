Министерские чиновники и сенатор определятся с валежником

В Совете Федерации проходит совещание с участием заместителя министра природных ресурсов, федеральных и региональных чиновников, ассоциаций и предприятий лесного хозяйства. Под руководством сенатора Людмилы Талабаевой они должны решить, что такое валежник.

Комитет по аграрно-продовольственной политике Совфеда 26 июня проанализирует документ, который был подготовлен по поручению верхней палаты парламента. В апреле 2018 года Госдума приняла закон, по которому россиянам разрешено собирать валежник, однако что иметь в виду под этим термином, авторы не объяснили. Определением понятия занимается Минприроды, на заседании будет рассмотрен проект постановления.

Закон внес изменения в 32-ю статью Лесного кодекса, просто дополнив ее словом "валежник". Теперь он, вместе с пнями, корой, хворостом, новогодними елками, мхом, тростником и камышами относится к недревесным лесным ресурсам. При этом заготовку и сбор этих ресурсов статья относит к предпринимательской деятельности, для осуществления которой желающему необходимо сначала арендовать участок леса. Поправки вступят в силу только в январе 2019 года.