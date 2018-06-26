Почти каждый шестой житель Хельсинки имеет иностранные корни

Число мигрантов в столице Финляндии неуклонно растёт. В этом году количество жителей Хельсинки, для которых финский или шведский язык не является родным, перешагнёт отметку в 100 тысяч человек, сообщает Yle.

Люди иностранного происхождения на данный момент составляют 15,3% населения столицы Финляндии. Самые большие группы иноязычных — это русские, эстонцы и сомалийцы. Кроме того, в Хельсинки переезжает всё больше тех, для кого родной язык — арабский, фарси или вьетнамский.

Рост числа иностранных детей и подростков ожидается в детских садах, школах и учебных заведениях второй ступени. С учётом этого город меняет структуру муниципальных услуг, поддерживающих адаптационный процесс мигрантов. Так, власти столицы создали специальный портал, где можно решить все бюрократические вопросы одновременно.

На конец 2017 года население Хельсинки составляет почти 650 тысяч человек.