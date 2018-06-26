Елизавета II сказала свое “прощай” Евросоюзу

Британская королева Елизавета II своей подписью официально оформила выход Великобритании из Евросоюза под руководством премьер-министра Терезы Мэй.

Reuters сообщает, что закон о выходе страны из Brexit уже подписан монархом. Ранее он получил одобрение обеих палат британского парламента.

«В соответствии с Законом о королевских актах 1967 года я обязан уведомить палату о том, что ее величество выразила королевское одобрение следующих актов… Акт о выходе из Европейского союза», — сообщил Беркоу на сессии британского парламента.

Елизавета II своей подписью поставила точку в спорах о законопроекте. Напомним, 24 июня более 100 тысяч человек вышли на улицы Лондона, чтобы заявить о своем нежелании отделяться от ЕС.

Как ранее писала "Фонтанка", 10 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что финальное соглашение по Brexit будет оформлено после саммита со странами Европейского союза (ЕС) в конце месяца.

Законопроект о процедуре выхода Британии из Евросоюза (EU Withdrawal Bill или Great Repeal Bill, GRB) устанавливает точную дату Brexit – 23:00 29 марта 2019 года. Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года.