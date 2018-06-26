Дело о съезде автобуса в московское метро ушло в суд. Версия СК – шофёр перепутал педали

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование и направило в суд для рассмотрения по существу уголовное дело о ДТП с автобусом, случившемся в Москве 25 декабря 2017 года, сообщает 26 июня СК. Водитель автобуса Виктор Тихонов обвиняется по статье 264, часть 5, УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц). Пять человек погибли под колёсами автобуса, влетевшего в пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар».

По данным следствия, водитель «ЛиАЗа» Тихонов потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства. Он ошибочно надавил на педаль подачи топлива, автобус разогнался до скорости не менее 23 км/ч и выехал с проезжей части на правый пешеходный тротуар. При этом шофёр, по данным СК, «не принял своевременных и действенных мер к остановке автобуса, не использовал работоспособные рабочий и стояночный тормоза, иные имевшиеся в его распоряжении технические возможности торможения, в том числе вспомогательную тормозную систему, не выключил замок зажигания и не задействовал аварийный выключатель». Проехав по тротуару, автобус столкнулся со стеной подземного пешеходного перехода и скатился по ступеням вниз. При этом были сбиты пешеходы. Четверо скончались на месте происшествия, двое были госпитализированы в тяжёлом состоянии (одного спасти не смогли), ещё не менее восьми человек получили различные травмы.

Версия о том, что шофёр перепутал педали тормоза и газа, после чего запаниковал, прозвучала сразу после аварии. Тогда же сообщалось, что он был трезв и проработал на автотранспортном предприятии около 30 лет.

Момент ДТП зафиксировали видеокамеры. На одной из записей видно, как автобус начинает движение от остановки общественного транспорта, и кажется, что всё в порядке. Но неожиданно он проскакивает поребрик и оказывается на тротуаре.

Сам Виктор Тихонов вину не признаёт. Как уже писала «Фонтанка», он утверждал, что автобус начал движение от остановки сам, просто взял и поехал, а тормоза не сработали. Автобус оснащён автоматической коробкой передач, то есть якобы имела место техническая неисправность. Следствие это опровергает.

«Следователи восстановили всю хронологию событий, опровергающую его [Тихонова] доводы. В ходе расследования в числе прочего были проверены техническая документация в одинцовском филиале ГУП МО «Мострансавто» и техническое состояние автобуса, организация работы водителей, а также сведения о проводимом с ними обучении и инструктажах. Следователями с привлечением специалистов было установлено работоспособное техническое состояние автобуса», – отмечается в сообщении. Водитель проявил преступную небрежность и проигнорировал свои обязанности, считают в СК.