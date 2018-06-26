В Петербурге возбудили дело после нападения на директора компании «Брейтман право»

Уголовное дело по факту нападения на директора юридической компании «Брейтман право» Николая Крюкова возбуждено в Петербурге. Потерпевший связывает ситуацию со своим участием в конфликте между двумя бизнес-группами, предоставляющими ритуальные услуги родственникам умерших, подлежащих кремации.

Отдел дознания ОМВД по Петродворцовому району Петербурга квалифицировал происшествие как умышленное нанесение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений (пункт «д» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса). Дело возбуждено в отношении неустановленного лица – в нем пока нет фамилии подозреваемого.

Потерпевшим в данном уголовном деле является директор юридической компании «Брейтман право» Николай Крюков – после случившегося утром 30 мая нападения он около месяца провел в больнице. Корреспондент «Фонтанки» навестил его около недели назад, в коротком интервью Николай заявил, что связывает происшедшее с исполнением договора на оказание юридических услуг, который «Брейтман право» заключило с участником петербургского ритуального бизнеса ООО «Похоронная служба».

В рамках этого договора потерпевший осуществляет юридическое сопровождение конфликта между «Похоронной службой» и компаниями, предоставляющими ритуальные услуги родственникам умерших, подлежащих кремации. По словам юриста, с помощью нападения оппоненты, в частности, пытались помешать ему оспорить в суде отказ Федеральной антимонопольной службы рассматривать жалобу на нарушения антимонопольного законодательства, якобы допущенные при заключении договора аренды между управляющим городским крематорием ГУП «Ритуальные услуги» и ООО «Р.И.П.». Данное ООО входит в сферу интересов главы Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона миллиардера Валерия Ларькина.