Бывший полпред президента в СЗФО отправлен Путиным за Урал

Бывший полномочный представитель президента по Северо-Западу Николай Цуканов будет представлять Владимира Путина на Урале. Документ об освобождении Игоря Холманских, ранее занимавшего эту должность, опубликован на сайте Кремля 26 июня.

«Освободить Холманских Игоря Рюриковича от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», – говорится в приказе.

Холманских был полпредом шесть лет, до этого работал на Уралвагонзаводе. Он стал известен в 2011 году, когда во время телемоста высказался в поддержку Владимира Путина.

Николай Цуканов пробыл на посту полпреда СЗФО чуть более года, перейдя на эту должность с позиции губернатора Калининграда. В Кремле решили заменить Цуканова на Северо-Западе в разгар борьбы за главенство в избирательном штабе Путина.