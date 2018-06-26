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Чемпионат мира по футболу 2018
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26.06.2018 14:38

Полиции пришлось снимать поющих аргентинцев с окон

Разошедшиеся болельщики Аргентины устроили музыкальное шоу в центре Петербурга. Соседи вызвали полицию. Для их же, болельщиков, безопасности.
Полиции пришлось снимать поющих аргентинцев с окон
Михаил Огнев/

Как передает корреспондент "Фонтанки", фанаты сборной Аргентины, которая сегодня, 26 июня, должна встретиться с нигерийцами на арене "Санкт-Петербург", устроили караоке прямо с балкона жилого дома на канале Грибоедова. Им подпевали соотечественники, разместившиеся на набережной. А сами затейники оккупировали балкон арендованной квартиры и помимо музыкального шоу, устроили еще и акробатическое, грозившее падением с пятого этажа.

Полиции пришлось снимать поющих аргентинцев с окон

Однако громкие песнопения не понравились соседям аргентинцев, и очень быстро музыку пришлось выключить, а балкон освободить. Судя по всему, гостей города навестили стражи порядка:

Смотреть в новом окне Михаил Огнев


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