Президент Македонии не подписал документы о переименовании страны, опасаясь тюрьмы

Глава Македонии Георге Иванов не стал подписывать соглашение о переименовании страны. Договор с Грецией, по его словам, грозит ему 5 годами тюрьмы.

Об этом Иванов рассказал 26 июня, его слова приводит издание Kathimerini. Соглашение ставит Македонию в зависимость от Греции, а появление таких зависимостей, согласно уголовному кодексу, карается 5 годами лишения свободы. Он также напомнил, что когда его выбирали президентом, он обещал не вносить никаких изменений в конституцию. «Я не принимаю идеи или предложения, которые могут поставить под угрозу национальную идентичность македонцев, особенности македонской нации и македонского языка. 534 910 граждан проголосовали за меня, как за президента «Республики Македонии», – сказал Иванов.

Напомним, ранее соглашение о переименовании подписали министры иностранных дел Греции и Македонии, под документом также стоит подпись представителя ООН. Страна должна была получить приставку «Северная». Иванов ранее уже предупреждал, что ратифицировать документ не будет.

Вопрос отложен до сентября.