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26.06.2018 14:21

Дмитрий Медведев призвал бороться с дискриминацией по возрасту

 

Дмитрий Медведев заявил, что при изменении пенсионного законодательства в России важно не потерять ни одного профессионала, приложить усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте была работа. Заявление было сделано 26 июня в ходе совещания о мерах по развитию экономики и социальной сферы.

"Нам очень важно не потерять ни одного профессионала, приложить все усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте не было проблем при приеме на работу. Еще раз хочу подчеркнуть, что возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена, совсем недавно я поручил Роструду тщательно за этими процессами следить и прошу всех присутствующих максимально внимательно ко всем этим вопросам относиться", — цитирует премьер-министра РИА новости.

14 июня Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин. Дополнительные годы «отработки» будут прибавляться поэтапно, первые изменения граждане РФ почувствуют на себе уже в 2019 году. Несмотря на то, что к тому времени средняя пенсия россиянина должна вырасти на тысячу рублей, изменения в законодательстве запустили волну протестов. Митинги против повышения пенсионного возраста пройдут в ряде городов России, но не в Петербурге.


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