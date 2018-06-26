Миноритарные акционеры Facebook хотят отставки Цукерберга

Шесть акционеров Facebook, которые владеют акциями компании почти на $3 млрд, выступают за то, чтобы основатель и глава компании Марк Цукерберг ушел с должности председателя совета директоров компании.

Об этом они рассказали в интервью Business Insider, пишет RNS 26 июня. «У нас есть опасения по поводу структуры правления, которые компания, похоже, не готова рассмотреть, что может привести к рискам — репутационным, нормативным и иным», — сказал акционер Скотт Стрингер, владеющий акциями Facebook на примерно $895 млн.

Акционеры открыто выступают за то, чтобы Цукерберг покинул пост председателя совета директоров. Они предлагают нанять вместо него независимого директора, а также выступают за изменение двухклассовой структуры акций Facebook, потому что считают, что нынешняя концентрирует слишком много власти в руках Цукерберга и его команды.

Акции Facebook делятся на два класса: класс А и класс В, при этом последний дает держателям в 10 раз больше голосов. Цукерберг владеет 75% акций класса В.

«Он не подотчетен никому, ни совету директоров, ни акционерам, что является плохой практикой корпоративного управления. Он босс только для себя, и это явно не работает», — объяснил в интервью инвестор из Иллинойса Майкл Фрерихс.

Facebook отказался комментировать планы инвесторов. Предложение отстранить Цукерберга от должности председателя уже выдвигалось на прошлогоднем совещании инвесторов, однако было отклонено.

В апреле 2018 года СМИ узнали о масштабной утечке пользовательских данных: под угрозой оказалась информация о 87 миллионах зарегистрированных в Facebook людей. Основатель соцсети Марк Цукерберг на допросе в конгрессе США заявил, что он сам также пострадал от утечки. Позже пресса США выяснила, что Facebook поддерживал секретные партнерские соглашения с несколькими крупными компаниями, предлагая им специальный доступ к пользовательским записям. По данным издания The Wall Street Journal, «белые списки» давали возможность некоторым корпорациям получать дополнительную информацию о друзьях зарегистрированных юзеров, включая номера их телефонов. Среди компаний-партнеров, предположительно, значатся Royal Bank of Canada и Nissan Motor Company.