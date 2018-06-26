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26.06.2018 14:14

Футбольные уроки оптимизма на российском ТВ

Футбольные болельщики переживают поток оптимизма, которым их затопили из эфира Первого канала комментаторы матча Россия - Уругвай.
Футбольные уроки оптимизма на российском ТВ
кадр из трансляции Первого канала

В соцсетях оба комментатора, и Евгений Савин, и Павел Занозин, честнее: настроение у них ниже плинтуса, ведь все мы иногда бываем сборной России.

Матч, решающий для подопечных Станислава Черчесова  лишь то, кто будет следующим соперником, молодые комментаторы Первого канала Евгений Савин (сам бывший футболист) и Павел Занозин с первых секунд трансляции преподносят нам как "суперматч", где сборная России готовится ни много ни мало "полететь в атмосферу" с первого места в группе. 

Почему-то все пошло немного не по их плану.  Первый гол Луис Суарес со штрафного забил уже на 9 минуте. Однако из комментария мы узнаем, что "сборная России на этом чемпионате, как вы уже заметили, сильна атакой. А значит, все еще впереди. Отыгрываться – это интересно". 

Чуть позже россияне и правда пошли отыгрываться – провели "шикарную атаку" и боролись "в британском стиле", но ни к чему это не привело.

После 10 минут попыток России что-что сделать Уругвай создал второй гол практически из ничего, как только россияне дали пробить с отскока Диего Лаксальту. "Ох, не везет, пока не везет", – выдает комментатор и объясняет, как же так вышло. "Предательски долго по какой-то странной траектории летел мяч, и так и не дотянулся до него Игорь Акинфеев". "Рикошет, не везет и 2-0", – вторит ему коллега.

Один из поворотных моментов игры, когда зенитовец Игорь Смольников схлопотал вторую желтую на 37 минуте и Россия при счете 2-0 осталась без крайнего защитника, нам также объясняется в радужных цветах: "Игорь Смольников хотел как лучше". 

Самое интересное нас ждет во втором тайме, обещают нам комментаторы, уходя на перерыв в матче, где одна из команд осталась вдесятером, проигрывает 2-0 и к этому моменту ее главный тренер уже убрал основного своего бомбардира с явным намерением поберечь его для следующего, решающего матча.

Но второго тайма ждать не приходится – в перерыве перед нами появляется сам Евгений Савин, который общается с Яной Чуриковой, называющей его на миллионную аудиторию Савой. В конце беседы Сава кричит в камеру: "Все вместе, всей страной за Россию, ребята, вперед!". Федеральный посол ЧМ-2018 и телеведущая начинают прыгать и скандировать  "Россия-Россия". 

Казалось бы – как после такой поддержки что-то может пойти не так? "В такой ситуации нет ни единого шанса, что они опустят руки. Мы все ждем от них больших свершений", – под эту фразу начинается второй тайм. 

Однако уже к 51 минуте уровень оптимизма даже у всегда позитивных ведущих падает, и они признают, что "не все получается в атаке", а после крайне неудачного штрафного Самедова лишь вздыхают. 

К 73 минуте процент радости за национальную сборную восстанавливается до прежнего уровня. "Устала сборная Уругвая – это очевидно. И сейчас мы начинаем давить. Сейчас преимущество за сборной России!" 

Ближе к концу на комментаторском мостике возникает ощущение, что стоит сборной России забить хотя бы один гол, как «Уругвай поплывет». Но все это приводит к 89 минуте, когда латиноамериканцы завершают для себя матч еще одним точным ударом по воротам Акинфеева после углового. Комментаторы не теряют присутствия духа и напоминают, что Россия уже вышла в 1/8. А через какое-то время фокусируются на авторе последнего гола: "Кавани провел не выдающийся матч".

Когда 90 минут матча подошли к концу, Савин с Занозиным резюмировали – "очень важно после такой неудачи не расстроиться – это локальный неуспех". Однако комментаторы уверены – "лучше один раз проиграть 3-0, чем три раза по 1-0". Чтобы болельщикам не было так грустно, дуэт рассказывает нам об аргентинцах, проигравших хорватам 0-3, но устроивших праздник. 

Позитив, который Савин и Занозин не теряли до конца матча, показался странным даже тем, кто знает телеведущих лично. О чем, например, написал футбольный блогер Никита Ковальчук. 

На что Занозин ответил своему другу: "Спасибо тебе, что открыл портал в ад". В Инстаграме же ведущий был менее оптимистичен, чем на матче. "Мы все иногда бываем сборной России по футболу. Просто это тяжело признавать. Но надо".

За кадром бывший футболист, а теперь футбольный комментатор Евгений Савин также был настроен иначе и признался, что "Настроение – ..."

Евгений Богданов, "Фонтанка.ру"


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