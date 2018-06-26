Футбол продлил работу метро Петербурга до двух часов ночи

Работу петербургского метрополитена продлят из-за футбольного матча сборных Нигерии и Аргентины, который начнётся сегодня в 21:00 на стадионе Крестовского острова.

Как сообщает официальный сайт подземки, в ночь на 27 июня станции на вход закроют в два часа ночи, а на выход — после последних пассажиров. Вестибюль 2-й станции «Невский проспект» закроют для входа и выхода в 23:00.

Для жителей и гостей города будут открыты все станции метрополитена, кроме вестибюлей станций «Технологический институт – 1», «Площадь Александра Невского – 2», «Достоевская» и «Спасская».

По одному вестибюлю будет работать на станциях «Проспект Ветеранов», «Московская» «Девяткино», «Ленинский проспект», «Площадь Ленина» и «Невский проспект».

Как ранее сообщала «Фонтанка», после сегодняшнего матча до 3 ночи будут курсировать городские автобусы по десяти маршрутам. В 18:00 откроют пять маршрутов шаттлов: S2 «Площадь Восстания» — автостанция «Крестовский остров», S3 «Станция метро «Петроградская» — автостанция «Крестовский остров», S4 «Станция метро «Выборгская» — автостанция «Крестовский остров», S6 «Станция метро «Чкаловская» — Спортивная улица» и S10 «Аэропорт Пулково — Рюхина улица».

Ещё один маршрут S1 «Аэропорт Пулково — площадь Восстания» будет курсировать до пяти утра 27 июня.

До двух часов ночи также будут работать трамваи №№ 19 и 48. До четырех утра продлят работу троллейбуса № 37 «Улица Пионерстроя — проспект Ветеранов — станция метро «Проспект Ветеранов».