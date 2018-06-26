Финские истребители вылетели на воздушные учения НАТО в Прибалтике

В небе над Эстонией, Латвией и Литвой с 26 по 27 июня проходят военные учения НАТО Ramstein Alloy. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны Эстонии.

В учениях также принимают участие военнослужащие Литвы, Германии, Норвегии, Польши, Голландии, Португалии и Испании. Кроме того, к отработке военных действий присоединились и военнослужащие из стран, не входящих в Североатлантический альянс — Финляндии и Швеции. По данным минобороны Финляндии, от республики в манёврах участвуют два истребителя Hornet.

Ramstein Alloy проводятся трижды в год с 2008 года. Учения приурочены к ротации экипажей и самолётов НАТО на военных аэродромах Литвы и Эстонии. В ходе манёвров участники отрабатывают взаимодействие воздушных судов Альянса и систем ПВО по защите Балтийского региона.

Одновременно на севере Финляндии с 25 по 29 июня проходят совместные учения ВВС Финляндии, Швеции и Норвегии Arctic Fighter Meet. От каждой страны представлено по четыре истребителя.