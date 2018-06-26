Евросоюз поддержит Украину, выделив очередной транш в миллиард евро

Совет ЕС принял решение помочь Украине с помощью макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. Соответствующая запись 26 июня опубликована в твиттере законодательного подразделения Евросоюза.

«Совет ЕС сегодня одобрил предоставление новых кредитов объемом €1 млрд для Украины на финансовые нужды и поддержку стабилизации экономики, а также на программу структурных реформ», — сказано в сообщении.

🇪🇺🇺🇦 #Ukraine Macrofinancial Assistance

TODAY @EUCouncil ADOPTED €1 billion of new loans to cover #Ukraine financing needs and support economic stabilisation and a programme of structural reforms. #GAC https://t.co/pxiMsgEYQB — EU Council Press (@EUCouncilPress) 26 июня 2018 г.

Ранее выделение очередного транша Украине одобрили Европарламент и послы ЕС.

Обещанные деньги Киев получит в течение 2,5 лет. Это уже третья по счету программа макрофинансовой помощи Украине с 2014 года. Ранее Евросоюз должен был перевести стране €1,6 млрд и €1,8 млрд. В итоге Киеву перечислили €2,81 млрд, еще €600 млн не были выделены, поскольку Украина пока не выполнила все необходимые условия.