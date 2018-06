Евросоюз поддержит Украину, выделив очередной транш в миллиард евро

Совет ЕС принял решение помочь Украине с помощью макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. Соответствующая запись 26 июня опубликована в твиттере законодательного подразделения Евросоюза.

«Совет ЕС сегодня одобрил предоставление новых кредитов объемом €1 млрд для Украины на финансовые нужды и поддержку стабилизации экономики, а также на программу структурных реформ», — сказано в сообщении.

