Прохоров высудил у Навального рубль и опровержение

Алексей Навальный проиграл суд о защите чести и достоинства Михаилу Прохорову и должен опровергнуть информацию о взятке итальянской виллой. Кроме того, за опороченную репутацию миллиардер получит символическую компенсацию.

Как сообщает «Медиазона», 26 июня судья Люблинского районного суда постановила удовлетворить исковые требования бизнесмена Михаила Прохорова к Алексею Навальному. Блогеру дали десять дней на то, чтобы опубликовать опровержение как на своём блоге, так и на YouTube. Также Навальный должен заплатить один рубль – именно в такую сумму Прохоров оценил моральный вред от расследования Фонда борьбы с коррупцией.

Адвокаты оппозиционера требовали вызывать в суд в качестве свидетеля бывшего вице-премьера российского правительства Александра Хлопонина, но понимания не нашли. Показания Хлопонина, как согласилась судья, к иску о защите чести и достоинства Прохорова отношения не имеют. Защита Навального намерена обжаловать решение.

Напомним, Прохоров пошёл в суд после материала «Как олигарх платил взятку вице-премьеру», который был опубликован на сайте Навального 26 апреля. В нем оппозиционер утверждал, что Прохоров якобы купил итальянскую виллу у вице-премьера Александра Хлопонина по завышенной цене (почти за 2 млрд рублей). Цена, по его словам, настолько велика, что покупку якобы можно считать взяткой.