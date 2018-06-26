В ДТП под Пензой погибли чиновники, пострадал сотрудник ФСИН. Машины смяты гармошкой

Четыре человека погибли и пятеро пострадали в результате массового ДТП утром 26 июня на автодороге М-5 «Урал» в Пензенской области.

Как сообщает областное ГУ МЧС, в 8:37 мск на 565-м километре трассы в Мокшанском районе столкнулись восемь транспортных средств.

Участники аварии – два грузовика и шесть легковых автомобилей, в том числе машина ФСИН. Издание «ProГород 58» перечисляет их: тягачи Volvo, MAN; легковые автомобили «Лада Гранта», Opel, Mitsubishi, Daewoo, Renault Duster и ВАЗ-21099. Одну из легковушек буквально смяло между большегрузами, другую сплющило об отбойник, третья перевернулась на крышу. Людей из искорёженных машин извлекали спасатели.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в своём твиттере сообщил, что в результате аварии скончались трое сотрудников администрации Земетчинского района области и главный библиотекарь района. «Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная, – пообещал губернатор. – 5 пострадавших в настоящее время находятся в городской клинической больнице № 6».

По данным «ProГорода 58», в числе пострадавших – беременная женщина, у которой зафиксирована травма ноги, и сотрудник УФСИН, находящийся в больнице с травмами, не опасными для жизни. Пострадавшие – мужчины в возрасте 36, 42 и 60 лет и женщины 34 и 73 лет. Четверо погибших, ехавшие в ВАЗе, пока не опознаны.

«Самого момента ДТП я не видел, на месте оказался только после, – рассказывает автомобилист Артём. – В перевернутом автомобиле, марку которого я не смог установить, находилась беременная девушка, повредившая ногу, и ее муж, получивший травму головы. Хозяин одной машины, которая от удара сложилась гармошкой, мужчина лет шестидесяти, отделался царапинами. Все водители, которые оказались рядом, старались чем-то помочь. Пострадавшей беременной перевязали ногу. Потом женщина сказала, что ДТП произошло из-за неисправных тормозов фуры, которая везла трубы. <...> Скорую помощь пришлось ждать долго из-за загруженности трассы: «Газели» не могли проехать через ряды транспортных средств. И с этим надо что-то делать, потому что в таких ситуациях счет идет на минуты».

Обстоятельства аварии обсуждают в местных соцсетях. «Справа от фуры ещё машина, размазал об отбойник, там вот как раз все погибли! Не было бы отбойника, жертв могло бы и не быть», – предполагает участник группы «Пенза live» «ВКонтакте» Василий. «Как говорят, фура с трубами начала собирать машины. То ли водитель заснул, или же тормоза отказали», – пишет там же Дмитрий.

Видео: YouTube/Пенза СМИ

Движение по трассе пришлось на некоторое время перекрыть.