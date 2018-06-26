Защитники Пулковской обсерватории попали в полицию

Двое градозащитников — противников застройки охранной зоны Пулковской обсерватории (ГАО РАН) — были 26 июня утром доставлены в 16 отделение полиции на 18 линии Васильевского острова. Как стало известно «Фонтанке», это Анастасия Плюто (один из истцов, по иску которых был отменено разрешение на строительство и проект планировки нового жилого района «Планетоград» близ обсерватории) и активист Михаил Дружининский.

В группе «Сохраним Пулковскую обсерваторию» в Facebook сообщается, что градозащитники были задержаны на 3 линии Васильевского острова у здания приемной полпредства президента. Внимание правоохранителей привлекла их попытка подать обращение к президенту и плакат о том, что прекращение наблюдений ГАО РАН — «удар по национальной безопасности и ущерб для отечественной науки».

Как пояснили «Фонтанке» в отделе полиции, Анастасия Плюто уже отпущена. Ей вменили «переход дороги в неположенном месте (ст.12.29 КОАП). А Михаил Дружининский «оформляется» – его обвинили в нарушении статьи 20.2 КОАП о правилах проведения публичных мероприятий.

Напомним, указом президента все митинги и уличные акции в России на время мундиаля запрещены. Особые правила ввели на период с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года. Все публичные мероприятия, в том числе митинги, демонстрации и шествия, запланированные в городах, где проводятся соревнования по футболу, будут проходить только в том месте и в то время, которое согласует местная администрация. Проведение мероприятия власти должны будут согласовать с ФСБ.