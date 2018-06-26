Антимонопольщики проверят стоимость авиабилетов по поручению Путина

Президент России Владимир Путин поручил проверить стоимость авиатоплива и билетов на самолеты. Соответствующее поручение опубликовано 26 июня на сайте Кремля.

Проверкой займется Федеральная антимонопольная служба. Она изучит цены на топливо для самолетов и авиабилеты «в целях недопущения их необоснованного роста». Доклад по данному вопросу должен быть представлен до 1 августа.

Это и многие другие поручения даны по итогам прямой линии, которая состоялась 7 июня и которая, кстати, имела не самые высокие рейтинги. Во время трансляции жители Дальнего Востока рассказали президенту о наболевшем – резком подорожании перелета из Москвы во Владивосток.

«Я люблю свой регион и хотела бы связать с ним свое будущее, но пока не вижу для этого возможности. Мы, люди Дальнего Востока, не чувствуем себя частью России. А мы хотим путешествовать по нашей стране, ездить к родственникам, отдыхать на курортах Крыма и Краснодарского края, но мы не можем из-за безумно высокой стоимости билетов», — с сожалением отметила московский волонтер Ольга Никитина, переехавшая в столицу из Приморского края.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта в начале июня также обратилась в правительство с просьбой поспособствовать решению проблемы роста цен на топливо для самолетов.