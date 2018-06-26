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26.06.2018 13:16

Развитие Петербурга споткнулось об интриги

Петербург не сможет достичь прогресса к 2035 году, если чиновники не перестанут интриговать. Неожиданное открытие сделал представитель парламента на заседании в Смольном.
Развитие Петербурга споткнулось об интриги
Михаил Бродский//Сергей Куликов/Интерпресс

Конфликт между депутатами и отдельными представителями Смольного вышел на новый уровень. Теперь склоки, в том числе связанные с выборами, обсуждают на заседании правительства. Прежде скрытая и теневая борьба ветвей власти обрела публичный характер. 

На заседании правительства Санкт-Петербурга 26 июня обсуждали стратегию развития города до 2035 года. По плану к этому году средняя продолжительность жизни горожан достигнет 80 лет, таким образом, большинство смогут все-таки выйти на пенсию, несмотря на реформу. Каждый житель города в этом Петербурге будущего обеспечен 28 квадратными метрами жилья. Довольными своим уровнем жизни будет 87 процентов горожан. Сумма инвестиций в основной капитал превысит 40 трлн рублей, а промышленность вырастет в 1,8 раза. 

Все эти цифры перечислял глава комитета по экономическому развитию Иван Филиппов. После его доклада федеральный инспектор Виктор Миненко решил подискутировать с чиновником о том, сможет ли Петербург к 2035 году в два раза уменьшить уровень бедности, и без того низкий по сравнению с другими регионами. Чиновники других комитетов скучали: кто-то уткнулся в телефон, кто-то дремал на задних рядах. 

Неожиданно рабочую дискуссию прервал представитель парламента в Смольном Михаил Бродский (во времена губернатора Матвиенко, напротив, представлявший сам Смольный в горпарламенте). Обычно молчаливый, он вызвался выступить по вопросу стратегии развития города. 

Встав на место докладчика, Бродский спокойно и размеренно принялся рассказывать чиновникам, что проект документа Мариинскому дворцу очень нравится, но чтобы его все-таки реализовать, придется работать вместе с парламентом в принятии законов.

"Большая работа видится во взаимодействии властей между собой, в слаженности работы перед жителями Санкт-Петербурга. Нам ни в коем случае нельзя допустить впечатления такого, что у власти нет единства и стремления к общим целям. К сожалению, здесь не все благополучно. Думаю, что можно и нужно срочно это поправить", – неожиданным заявлением разбудил Бродский чиновников.  

В качестве примера того, что власти не едины, он привёл запрос депутата Марии Щербаковой. В среду, 20 июня, депутат от «Единой России», бывшая глава администрации Центрального района Петербурга, обратилась с парламентской трибуны к губернатору Георгию Полтавченко. Она попросила его привлечь к ответственности своего преемника Андрея Хлуткова, который отказался обеспечивать ее приёмную канцелярией и водой. Как утверждала депутат, от чиновников ей удалось добиться только поставки компьютерной техники, стола и 12 стульев.  Отказывая в обеспечении (читай – препятствуя) ее депутатской деятельности, глава района нарушил закон, утверждала Щербакова. Впрочем, спустя несколько дней пересевшая в депутатское кресло экс-глава района изменила подход и сообщила, что неправильно трактовала законодательство, и Хлутков не виноват. 

"Совершенно очевидно, что в этом есть субъективная сторона, но очень важно, что депутатский запрос был рассмотрен на заседании фракции «Единой России», на заседании ЗакСа его поддержали 42 депутата. Дело в том, что они тоже так считают, оказывается, тоже испытывают какие-то похожие проблемы. И вот это значительно более существенно", – заявил Михаил Бродский.

Он сообщил, что его "попросили" обратиться к правительству и лично к Полтавченко "за содействием", в частности изменить распоряжение о депутатских приемных и обеспечении деятельности народных избранников. "Вопрос перезрел", – резюмировал представитель парламента.

Бродского слушали, не шелохнувшись. В застоявшемся воздухе искрила политика. Бывший депутат, бывший представитель губернатора и ныне представитель ЗакСа передохнул, оглядел зал и продолжил, перейдя к "этике взаимоотношений". Яркий пример этой «этики» можно наблюдать при формировании избирательных комиссий.

"Как эпизод: встречается работник исполнительной власти, советник вице-губернатора Карасев с председателем Территориальной избирательной комиссии Левиным и путем уточнения его репутационных характеристик оказывает на него давление с целью его увольнения. Ни партии, ни муниципальные образования, ни даже Законодательное собрание не удостаивается ни капли внимания, уважения и согласования", – тем же спокойным и размеренным  голосом сообщил Бродский внутренние подробности городской политики. 

"Нам представляется, что энергия, которая иногда, к сожалению, тратится на борьбу и интриги внутри нашей команды – ее лучше было бы перенаправить на решение задач, стоящих перед командой в целом", – заключил представитель парламента в Смольном. 

В глазах губернатора Георгия Полтавченко читалось возмущение. «Странное выступление», – ответил он после повисшей паузы. Углубившись вслед за Бродским в частности, губернатор напомнил: Щербакова принесла публичные извинения главе Центрального района и претензии были дезавуированы.  

«Первый раз от вас слышу утвердительно информацию о том, что между законодательной и исполнительной властью Санкт-Петербурга существуют какие-то неразрешимые проблемы. Если это ваше субъективное мнение, это одно. Если это дело Законодательного собрания, то я хочу услышать это от председателя Вячеслава Серафимовича Макарова», – так же спокойно, но с ноткой раздражения ответил Полтавченко. 

«Мы живём в очень толерантном, спокойном, умном городе. Если возникают разногласия, то спокойно и культурно их обсуждают и находят решения, а вот такие выступления под вопросом о стратегическом развитии неуместны», – заключил он.

Бродский хотел было ответить, но Полтавченко его прервал: «Мы не будем на эту тему дискутировать». Заседание продолжилось в прежнем размеренном темпе – приступили к рассмотрению вопроса об итогах развития сферы здравоохранения. 

В полдень губернатор объявил перерыв. Чиновники высыпали в коридор. «Сколько знаем Бродского, никогда он себе такого не позволял. На него надавили», – перешептывались они. Представитель парламента, не слыша этих разговоров, столь же спокойно объяснял журналистам: «Выступить попросили депутаты. Теперь передам спикеру ЗакСа слова губернатора. Наверняка это и станет толчком для обсуждения и решения проблемы».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


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