Финской полиции разрешат сбивать дроны

Полиция Финляндии получит более широкие полномочия для вмешательства в движение беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий законопроект был направлен на утверждение накануне, сообщили 26 июня в министерстве внутренних дел.

«Полиция сможет вмешаться в полёт дрона, например, когда это необходимо для поддержания общественного порядка и безопасности. Эти полномочия также необходимы для предотвращения преступлений и обеспечения безопасности на важных государственных мероприятиях», – пояснил глава МВД Кай Мюккянен.

Кроме того, полиция получит право препятствовать передвижению дронов на месте происшествия, чтобы летательные аппараты, оборудованные камерами, не снимали жертв и не мешали работе специалистов.

Интенсивное распространение беспилотной авиации создаёт новые угрозы безопасности, подчеркивают в ведомстве. Так, например, с помощью квадрокоптеров финские преступники доставляли в тюрьму наркотики, а через границу из России с их помощью контрабандисты перевозили табак. «Они [дроны] также могут использоваться для совершения или подготовки преступлений, таких как разведсъёмка или бизнес-шпионаж», – говорится в сообщении МВД.

«При вмешательстве полиция может использовать силовые методы или, например, техническое оборудование, которое нарушает связь между беспилотным летательным аппаратом и его системой управления, или брать управление под свой контроль», – уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что финская полиция тоже берет дроны себе на вооружение.