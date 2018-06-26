Мировая премьера японского моторного масла AUTOBACS

20 апреля в городе Токио, Япония между компаниями Акира Оил и AUTOBACS SEVEN было подписано соглашение об эксклюзивном сотрудничестве по распространению японских автотоваров на территории России и СНГ.

Компания Акира Оил начала импорт в Россию сразу нескольких товарных групп, в том числе под брендом AUTOBACS*.

Мы рады представить российскому рынку новые полностью синтетические масла AUTOBACS *. Продукт разработан и производится непосредственно в Японии на современных заводах известных японских нефтеперерабатывающих компаний.

На данный момент российский рынок продолжает испытывать потребность в высококачественных маслах из Страны восходящего солнца по доступной цене.

Высокая доля японских автомобилей в автопарке россиян рождает повышенный спрос на японские масла с пакетом присадок, максимально подходящие для эксплуатации их «железных коней».

Масла AUTOBACS* превосходят последние международные стандарты API SN, ILSAC GF-5 и на 2% снижают расход топлива по сравнению с маслами, соответствующими стандарту ILSAC GF-5 и обеспечивают вдвое большие показатели по защите двигателя от износа.

Ассортимент синтетических энерго- и ресурсосберегающих всесезонных масел AUTOBACS* готов полностью удовлетворить запросы клиентов.

Оптимальные характеристики смазок позволяют им работать в тяжёлых климатических условиях, при высоких и низких температурах, обеспечивая лёгкий запуск и надёжную работу двигателя.

Масла AUTOBACS* выдерживают значительные интервалы между заменами, не снижая качества защиты механизмов от преждевременного износа и предотвращая образование отложений.

Ассортимент продукции на первом этапе представлен в ёмкостях по 1, 4, 20 и 200 литров, с четырьмя различными вязкостями 0W-20, 5W-30, 0W-30 и 5W-40.

Справка:

Компания Autobacs Seven Company, Limited — владелец одной из крупнейшей в Японии сети автомаркетов. Более чем за 70 лет работы создала себе хорошую репутацию в Стране восходящего солнца, поэтому местные автолюбители не только покупают здесь запчасти, «расходники» и аксессуары, но и доверяют фирме постпродажное обслуживание своих машин. Имеет филиалы в странах Азии и во Франции.

Компания Акира Оил – российский импортер смазочных материалов и автотоваров из Японии, США, ЮВА с 2006 года. Официальный дистрибьютор компаний Идемитсу Лубрикант Рус, PIAA, Koga Chemical Ltd., Cam2.

Владеет собственными брендами Livcar, Akira.

*Автобакс