ФИФА представила мяч-мечту для игр плей-офф мундиаля
Международная федерация футбола (ФИФА) представила мяч, которым будут играть участники стадии плей-офф российского мундиаля, его изображение опубликовано в официальном твиттере организации 26 июня.
Спортивный снаряд Telstar18 Mechta отличается от мяча Telstar18, которым играли участники группового этапа финала Кубка мира по футболу, расцветкой. В панели мяча-мечты, в отличие от его монохромного брата, добавлен красный.
#Telstar18 Mechta, официальный мяч стадии плей-офф #ЧМ2018⚽🏆🌍@adidasfootball#WorldCup #HereToCreate pic.twitter.com/NGIP4XY969
— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 26 июня 2018 г.
Напомним, пока определились лишь две пары команд – участниц первой стадии плей-офф мундиаля. В 1/8 финала турнира сыграют Испания – Россия и Португалия – Уругвай. Сегодня станут известны ещё 2 пары соперников в играх на вылет.