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Чемпионат мира по футболу 2018
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26.06.2018 12:51

ФИФА представила мяч-мечту для игр плей-офф мундиаля

Международная федерация футбола (ФИФА) представила мяч, которым будут играть участники стадии плей-офф российского мундиаля, его изображение опубликовано в официальном твиттере организации 26 июня.

Спортивный снаряд Telstar18 Mechta отличается от мяча Telstar18, которым играли участники группового этапа финала Кубка мира по футболу, расцветкой. В панели мяча-мечты, в отличие от его монохромного брата, добавлен красный.

 

 

Напомним, пока определились лишь две пары команд – участниц первой стадии плей-офф мундиаля. В 1/8 финала турнира сыграют Испания – Россия и Португалия – Уругвай. Сегодня станут известны ещё 2 пары соперников в играх на вылет.


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