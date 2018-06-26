Кот Ахилл не верит в Месси

Нигерия победит Аргентину на чемпионате мира, а Лео Месси не сможет выйти в плей-офф. Так говорит белоснежный эрмитажный кот Ахилл.

Как рассказала «Фонтанке» пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен, свой выбор 26 июня предсказатель сделал традиционно: «Сегодня в зале Босфора у статуи льва установили подставку с двумя прозрачными мисками. За ними поставили два флага. В этот раз Ахилл решительно пошёл к миске, у которой стоял флаг Нигерии, и не отрывался, пока не доел. Кормили его сегодня, как обычно, сухим кормом».

Встреча Нигерии и Аргентины в третьем туре ЧМ начнётся сегодня в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Накануне в город высадился десант аргентинских болельщиков, а нигерийские, наоборот, бежали до самой российско-эстонской границы.

После двух туров в группе D лидирует сборная Хорватии с шестью очками. Нигерия набрала три. Аргентина и Исландия – по одному. Шансы пройти в плей-офф есть у всех команд.

Прогнозы пушистого оракула на другие матчи в Санкт-Петербурге оказались верными. В противостоянии бразильцев и костариканцев Ахилл верно отдал предпочтение Бразилии (2:0), а ранее угадал исход матча сборных России и Саудовской Аравии (5:0).

Эрмитажный кот предскажет результаты 1/8 финала, полуфинала и матча за 3-е место. В Петербурге эти игры состоятся 3, 10 и 14 июля.