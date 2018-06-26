В Лондоне начался суд о будущем Uber

Суд в Лондоне начал сегодня, 26 июня, рассмотрение дела о возобновлении лицензии Uber, пишет Wired.

Столица Объединенного королевства всегда была одной из важнейших площадок для экспансии Uber в Европу. Но в сентябре прошлого года Transport for London (государственная корпорация, отвечающая за общественный транспорт в столице) не продлила лицензию. Она мотивировала свое решение многочисленными претензиями к Uber, которые сводились к тому, что компания не обращала должного внимания на проверку своих водителей на предмет водительского стажа и даже прошлых судимостей.

Теперь, по словам адвоката Uber Тома де ла Мара, «признание справедливости этих претензий привело к коренным переменам в том, как мы ведем свой бизнес».

Напомним, что претензии к Uber возникли не только у властей британской столицы. За последние полтора года во многих городах, где действует компания, возбуждались уголовные дела, связанные с грубым и агрессивным поведением водителей, обманом клиентов и даже сексуальными домогательствами. Но больше всего претензий было к тому, что называется «корпоративная культура», а попросту легкомысленное, если не сказать наплевательское отношение со стороны высшего менеджмента. Это привело к отставке основателя и CEO Uber Тревиса Каланика и замены его на предпринимателя иранского происхождения Дару Хосровшахи. Новый CEO как раз и запустил процесс «коренных перемен в том, как компания ведет свой бизнес».

На сегодняшний день Uber действует примерно в 600 городах 65 стран. В некоторых, таких как Лондон, компания обеспечивала существенную часть городских пассажирских перевозок. Пресса отмечала, что некоторые лондонцы даже отказывались от личного транспорта ввиду удобства пользования именно сервисом Uber. Поэтому на сегодняшний день шансы на то, что Transport for London восстановит лицензию, весьма велики. Во всяком случае, лондонцы ждут этого с нетерпением.