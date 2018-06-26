Петербуржцу прописали полгода трудотерапии за избитого фельдшера

В Петербурге вынесли приговор больному, который кулаками расплатился за медицинскую помощь. За два удара в лицо фельдшеру наказали работой на благо государства.

Как сообщили в Следственном комитете по Петербургу 26 июня, житель Большого проспекта Петроградской стороны Олег Бардин попал под следствие после неподобающей встречи врачей. Скорая приехала к нему утром 18 декабря прошлого года, врач и фельдшер нашли больного в одной из комнат коммуналки и приступили к осмотру. Мучения от рези в животе дополнило похмелье, и пациент Бардин размахнулся в сторону медиков. Фельдшер получил два удара в челюсть и грудь.

Подчёркивается, что повода для внезапной атаки не было. По информации прокуратуры, фельдшер поликлиники №32 после визита на Большой проспект сам вынужден был обратиться за помощью с сотрясением мозга и ушибами.

Нападение пациента сочли лёгким вредом здоровью, причинённым из хулиганских побуждений. Суд назначил наказание в полгода исправительных работ. На протяжении этого времени буйный больной будет отчислить в доход государству 10 процентов от своей зарплаты.