Лесная амнистия оставила лес Южному

Закон о «лесной амнистии», который должен был защитить дачников, заработал на благо крупного бизнеса. На днях в роли «дачника» оказался девелопер города-спутника Южный. Амнистия оставила ему 119 гектаров леса, которые пыталась отсудить администрация Ленобласти.

Старогатчинский лес останется в собственности у ООО «Племзавод «Лесное» – структуры УК «СТАРТ Девелопмент», девелопера города-спутника Южный. Так завершилось судебное противостояние застройщика и комитета по природным ресурсам Ленобласти, длившееся более года. Суд руководствовался 280-ФЗ – так называемой «лесной амнистией», которую в 2017 ввели как благо для «простых граждан», чьи дома и дачи оказались у кромки лесов или в границах гослесфонда.

Комитет по природным ресурсам Ленобласти не сумел выиграть иск у девелопера с федеральными связями. В требовании признать отсутствующим право «СТАРТ Девелопмент» на 342 га земель и обязать владельца снять этот участок с кадастрового учета властям Ленобласти отказали. Поводом для иска стало частичное наложение участка на территорию лесного фонда (119 га), приватизация которого запрещена законом. Речь о 119 гектарах 1702-го квартала Минского участкового лесничества в Гатчинском районе.

Как указано в опубликованной в понедельник, 25 июня, мотивировочной части решения, вынесенного еще неделю назад, площадь лесного участка «была определена декларативно», а границы в порядке, предусмотренном законом, не устанавливались. Правота на стороне девелопера, который провел межевание, установил границы и внес данные в Росреестр, сделала вывод судья. С юридической точки зрения — все верно, судья руководствуется 280-ФЗ, который специально был принят в целях «устранения противоречий в сведениях государственных реестров» (цитата из судебного решения. — Прим. ред.). В законе прямо указано, что в случае, если спорный участок относится к категории земель лесного фонда, но, с другой стороны, по сведениям ЕГРН – к иной категории земель, то его принадлежность устанавливается на основании сведений ЕГРН «либо в соответствии со сведениями, указанными в документах, подтверждающих право гражданина или юрлица на земельный участок».

Закон «призван защитить граждан от изъятия их недвижимости по причине того, что земельный участок находился в лесу», писала полгода назад «Российская газета» (официальный публикатор нормативных актов). Практика же пока говорит об иной подоплеке юридической новации. «Решение суда фактически приговаривает все леса Гатчинского района, – считает координатор движения «Гражданин Пушкин» Александр Беляев. – Их всех, получается, можно приватизировать, потому что в Росреестре не установлены границы земельных участков этих лесов, которые находятся в собственности РФ».

«В последнее время я сталкивался с такими проблемами по так называемым военным лесхозам, которые долгое время были секретными, а потом вдруг внезапно оказывались в частной собственности, – рассказывает глава Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов. – Ржевский полигон, например, который «обкусывают» с запада и с востока. Вдруг обнаруживаются сформированные земельные участки, жители начинают возмущаться, говоря, что как же так, здесь же был лес. Им отвечают — ничего подобного, вот границы, вот кадастр, вот межевание. И задним числом приходится искать старые документы о том, что это земли государственного лесного фонда. Именно так все и происходит, если где-то находится привлекательный лес или водный объект. Таков случай со Старогатчинским лесом, похожая история — с широко известным скандалом с Сиверским лесом».

«Ясно, что по закону земли лесного фонда должны быть поставлены на кадастровый учет, должны быть определены их границы. Но на самом деле всем известно, что ситуация крайне запущенная. Очень мало публичных открытых материалов, все они старательно скрываются. Границы большинства лесов «плавающие». Те документы, которые есть у госорганов — лесохозяйственные регламенты, лесной план, — это схематичные документы, без точных координат. Поэтому, если кто-то вовремя подсуетился с оформлением, то получается, что у ИОГВ, которые вроде как должны отстаивать интересы государства, возможностей оказывается немного, – считает руководитель программ общественной организации «Новый экологический проект» Анастасия Филиппова. – Множество случаев двойного учета, когда земли, с одной стороны, значатся в списках гослесфонда, а с другой стороны – относятся к бывшим совхозным. Из этого проистекло, к примеру, противостояние с застройщиком «Сити-78» в Токсово – это участки лесного фонда, но застройка их активно ведется».

Власти Ленобласти, несмотря на проигранный иск, кажутся не особо обеспокоенными. Глава комитета по природным ресурсам Виктор Чикалюк оказался не в курсе причин судебного решения, текста его не читал и попросил «Фонтанку» прислать письменный запрос о комментарии. Впрочем, по словам экологов, ситуация с лесами складывается такая, что чиновники зачастую сами не очень знают, что с этим делать. «Их ресурсы тоже не бесконечны. Процесс вымывания участков из гослесфонда происходит лихорадочно, как пожар. Это создает ощущение некоторой паники, – говорит Анастасия Филиппова. – Люди не знают, за что хвататься».

В самом УК «СТАРТ Девелопмент» заявляют, что «последовательно снимают все спорные вопросы, связанные с земельными активами компании».

Хроника событий такова: в начале 1980-х годов племзаводу «Лесное» предоставили в пользование 906 га земель в Гатчинском районе. В 2010 году эти земли были приватизированы за 13 миллионов рублей (максимально предусмотренную законом цену, 20% от кадастровой стоимости участка). В составе частной территории оказались Старогатчинский лес, реки Славянка и Черная с береговыми полосами и дальнеприводной радиомаяк военного аэродрома Пушкин, режимный объект Минобороны. Прошло целых пять лет, прежде чем, с подачи городских активистов, сделкой в 2015 году заинтересовалась Гатчинская прокуратура, нашедшая основания для уголовного преследования и нарушения Земельного, Лесного и Водного кодексов. А 301-ю военную гарнизонную прокуратуру в том же году привлекла судьба радиомаяка: выяснилось, что «здание дальнего привода и весь земельный участок военного аэродрома Пушкин на государственном кадастровом учете не состоят, в едином государственном реестре прав не зарегистрированы, каких-либо мер по постановке на государственный кадастровый учет не принято».

Уголовное дело все же решили не возбуждать, так как, согласно тогдашним уверениям руководства племзавода, они обязались немедленно отмежевать военные объекты и передать их Минобороны. В том же году прокуратура Ленобласти, отстаивая интересы администрации и Росимущества, обратилась в арбитраж с иском о признании недействительной всей сделки по приватизации почти тысячи гектаров земель племзавода. Иск выиграли в первой инстанции, но в 2016 году частично проиграли племзаводу в апелляции. В суде устояло лишь требование вернуть в собственность государства побережья рек Славянки и Черной.

Сейчас, в 2018 году, в УК «СТАРТ Девелопмент» эту историю видят следующим образом: «Девелопер за собственный счет провел межевание и передал в госсобственность береговые полосы двух рек ... и участок под дальнеприводным маяком аэродрома».

К слову, в том же 2010 году, когда племзавод «Лесное» провел упомянутую сделку, АО «АПО «Тайцы», принадлежащее тому же девелоперу, пыталось через суд аннулировать право собственности РФ на несколько участков лесного фонда Гатчинского района. Но тогда, когда «лесной амнистии» еще не было даже в проекте, иск выиграть не удалось. «В деле отсутствуют доказательства допущенных государственным регистратором

нарушений при осуществлении государственной регистрации права Российской Федерации», – говорилось в решении арбитража.

Территория, которая включала в себя оспариваемые лесничества, была поставлена на кадастровый учет в 2008 году. Сейчас публичная кадастровая карта на номер 47:23:0000000:79 выдает ответ: «межевание не проведено, участок нельзя точно отобразить на карте».

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»