Примаков не будет оспаривать запрет въезда на Украину

Тележурналист, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Евгений Примаков не собирается обращаться в международные инстанции и оспаривать решение украинских властей запретить ему въезд в страну.

Об этом он заявил РИА Новости. "Оспаривать? Вы знаете, можно ли оспаривать глупости? Я готов высказывать свое сожаление, свою печаль по поводу неадекватности украинской стороны. Потому что то, с чем я ехал сюда, мне казалось вполне адекватным. Я хотел напомнить коллегам, что журналисты — не комбатанты, что необходимо выстраивать диалог, что любой диалог, даже сквозь зубы, лучше, чем стрельба, что свободу прессы нужно обеспечивать. Вещи очевидные", — сказал по телефону Примаков, который сейчас в аэропорту Киева дожидается рейса в Москву.

26 июня утром власти Украины отказали журналисту, который планировал принять участие в экспертной конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве, во въезде на территорию страны. По словам Примакова, ему объявили, что он несет угрозу безопасности Украины, и запретили въезд на Украину на пять лет.