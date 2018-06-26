Пай, гуд-бай: воскреснут ли жилищные кооперативы

5 Кооперативные герои и антигерои

Согласно данным Центробанка, в 2018 году в Петербурге лицензии лишились четыре ЖНК из шести. На плаву остались лишь сравнительно старый «Элитный» и совсем еще молодой «Центр безопасной покупки жилья». И если последний в данный момент набирает обороты и пока не успел запятнать свою репутацию, то о ЖНК «Элитный» этого сказать нельзя.

«Элитный» был зарегистрирован в 2008 году. В свое время с ним было связано несколько скандальных разбирательств. ЖНК штрафовали за то, что почти все членские взносы были истрачены на рекламу по привлечению новых пайщиков, что не предусмотрено 215-ФЗ. Кроме того, кооператив не открыл специальный счет для зачисления средств пайщиков на покупку квартир, общее собрание не утвердило финансовый отчет, не было представлено обязательное аудиторское заключение. Одно из разбирательств было связано с тем, что «Элитный» в одностороннем порядке увеличил стоимость квартиры пайщика и просрочил выплату застройщику.

Директором кооператива на тот момент была Галина Микк. Она покинула свой пост в мае 2017 года. Экс-глава ЖНК рассказала «Фонтанке», почему из затеи с кооперативом не вышло ничего хорошего.

– Не получилось, потому что поддержки государства не было. Закон был попросту не популяризирован, поэтому работать было очень сложно. Трудности в коммуникации возникали с Пенсионным фондом и с Центробанком, но в первую очередь, с населением. Люди не понимали закон и думали, что это какая-то очередная пирамида.

На вопрос, готова ли она снова возглавить какой-нибудь ЖНК, если схема станет популярной, Галина Микк ответила, что за девять лет устала биться в закрытую дверь, поэтому ни за что.

На сегодняшний день в Петербурге нет ЖНК с долгой и безупречной репутацией, но успешные кооперативы есть в других регионах. Например, в Белгороде и Татарстане. Один из таких – Триумф НК. Его офисы находятся в Москве, Казани, Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах и Самаре. Организация была создана в 2004 году и до сих пор функционирует. При этом негативных отзывов об их работе на форумах почти нет.

Директор нижнекамского кооператива Триумф НК Валентина Анисимова признает в интервью 2014 года, что в России программа ЖНК не развита, поэтому позитивные примеры можно пересчитать на пальцах. Руководитель также считает, что 215-ФЗ, принятый в 2004 году, неудобен. Во-первых, исходя из него, накопительный период не должен быть менее двух лет (в это время пайщик не может заехать в квартиру), а срок погашения кредита не должен превышать более чем в полтора раза период накопления. Это делает программу неудобной для казалось бы целевой аудитории – бюджетников и молодых семей.

На сайтах обоих кооперативов нет контактных данных руководства. По телефонам горячей линии дать почту или номер мобильного отказались.