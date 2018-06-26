Аэрофлот получил сорок четвёртый самолёт Sukhoi Superjet 100

Самолёту с бортовым номером RA-89112 присвоено имя советского лётчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки.



Российский авиалайнер Sukhoi Superjet 100 имеет двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса бизнес и 75 в салоне эконом. Новый SSJ100 начнёт выполнять рейсы по маршрутной сети Аэрофлота уже в ближайшие недели.



В.К. Коккинаки первым выполнил фигуру высшего пилотажа «петлю Нестерова» на бомбардировщике ЦКБ-30, на этом же самолёте совершил беспосадочные полёты по маршрутам Москва — Дальний Восток (г. Спасск-Дальний) и Москва — Северная Америка (о. Мискоу).



Аэрофлот как национальный перевозчик понимает всю важность поддержки отечественного производителя, поэтому на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet 100. В ближайшее время авиакомпания планирует пополнить свой самолетный парк ещё шестью новыми SSJ100, таким образом, общее число отечественных современных авиалайнеров в парке Аэрофлота будет достигать пятидесяти.

