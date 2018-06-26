Самокаты в Петербурге: мужчина, едущий на 70 км/ч по Стачек, и ДТП на Кушелевке

Два человека, управлявшие двухколёсными средствами передвижения, пострадали утром 26 июня в Санкт-Петербурге в результате аварий.

На улице Трефолева перед пересечением с проспектом Стачек был сбит мотоциклист. Сначала его видели лежащим без движения, но потом оказалось, что травмы у него не тяжёлые. «Парнишка живой, сотрясение и повреждено (болело) колено», – сообщил Никита в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По данным «Мотосолидарности», мотоциклист Владимир отказался от госпитализации.

На Кушелевской дороге сбили девушку на самокате. Участники «ДТП и ЧП» сфотографировали её также лежащей на земле, при этом видно, что она жива. «Ждут службы», – написал очевидец Павел.

Пока в комментариях участники группы обсуждают правомерность движения на самокате по проезжей части, наш читатель Евгений показывает видеозапись, сделанную им на днях на том же проспекте Стачек в районе Автово: электрический самокат, едущий со скоростью временами более 70 км/ч.

Современные электросамокаты способны развивать скорость до 85 км/ч и проезжать на одной зарядке до 150 километров. Правда, встречаются они на российских дорогах ещё не так часто, чтобы перестать удивлять автомобилистов.