«Барселона» поборется с «Реалом» и «Ювентусом» за Головина

Полузащитник сборной России Александр Головин привлек внимание очередного европейского суперклуба. Как сообщает 26 июня Don Balon, в борьбу за 22-летнего футболиста включилась «Барселона».

Каталонский клуб рассматривает Головина как одного из вероятных кандидатов на позицию в центре поля. Ранее сообщалось, что переговоры с ЦСКА о покупке Головина ведут мадридский «Реал» и миланский «Ювентус».

Такое внимание грандов европейского футбола Головин привлек благодаря успешному выступлению на чемпионате мира. В первом матче против Саудовской Аравии (5:0) он отметился голом, двумя голевыми пасами и одним предголевым пасом. Против Египта (3:1) Головин не отметился результативными действиями, но все равно оставил хорошее впечатление.