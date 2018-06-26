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26.06.2018 12:00

«Россия» взыщет с деструктивного пассажира средства за задержку рейса

«Россия» взыщет с деструктивного пассажира средства за задержку рейса
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Авиакомпания «Россия» выиграла судебный процесс, результатом которого стало взыскание с авиадебоширки денежной компенсации за задержку рейса, связанную с проявлением деструктивного поведения на борту воздушного судна.

Мировой судья Судебного участка № 195 Истринского судебного района Московской области удовлетворил все исковые требования к пассажирке по компенсации авиакомпании средств, связанных с задержкой вылета рейса FV5882 из мексиканского Канкуна в московский аэропорт Внуково 20 января 2018 года.

В январе 2018 г. при подготовке к вылету лайнера «России» пассажирка бизнесс-класса поднялась на борт в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражалась в адрес других пассажиров и авиакомпании. Во время подготовки к вылету воздушного судна другие пассажиры бизнес-класса, семейная пара с двумя детьми, были вынуждены сделать замечание о недопустимости подобного рода поведения в общественном месте, особенно в присутствии детей. В ответ на замечания в свой адрес деструктивная пассажирка вступила в перепалку и устроила драку с пассажирами.

Поскольку, несмотря на все предупреждения сделанные деструктивной пассажирке экипажем воздушного судна, та, в свою очередь, продолжила нарушать правила поведения на борту воздушного судна и требования авиационной безопасности, командиром воздушного судна было принято решение о вызове полиции и снятии ее с борта воздушного судна. Данные действия привели к задержке вылета рейса.

Авиакомпания «Россия» намерена и дальше вести борьбу с любыми случаями ненадлежащего и деструктивного поведения пассажиров по отношению к другим гражданам и членам кабинных экипажей всеми установленными законом способами, в том числе отказывать в перевозке лицам, нарушающим правила поведения на борту воздушного судна, а также в порядке судебных разбирательств добиваться взыскания дополнительных затрат, понесенных авиакомпанией в связи с задержками рейсов и порчей имущества авиакомпании.

 


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«Россия» взыщет с деструктивного пассажира средства за задержку рейса

Авиакомпания «Россия» выиграла судебный процесс, результатом которого стало взыскание с авиадебоширки денежной компенсации за задержку рейса, связанную с проявлением деструктивного поведения на борту воздушного судна
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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:18
Аэрофлот получил сорок четвёртый самолёт Sukhoi Superjet 100
Самолёту с бортовым номером RA-89112 присвоено имя советского лётчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:00
«Россия» взыщет с деструктивного пассажира средства за задержку рейса
Авиакомпания «Россия» выиграла судебный процесс, результатом которого стало взыскание с авиадебоширки денежной компенсации за задержку рейса, связанную с проявлением деструктивного поведения на борту воздушного судна
предоставлено пресс-службой "Уральских авиалиний"
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