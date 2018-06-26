В этом году в Финляндии родились 86 детёнышей сайменской нерпы, причём 80% новорождённых появились на свет в «гнёздах», построенных волонтёрами специально для этих животных. Об этом сообщает Союз защиты природы страны.

Год от года популяция сайменской нерпы постепенно растёт благодаря усилиям защитников животных. Сейчас в природе насчитывается 380 взрослых особей. Самым радостным для экологов событием этого года стало то, что впервые за несколько десятков лет белёк родился и на озере Пурувеси, откуда сайменские нерпы давно исчезли. «Сайменская нерпа старается вернуться в предыдущим места обитания по мере увеличения популяции», – поясняют специалисты. Теперь они намерены добиться ограничений на рыбную ловлю и в этих районах, на 4000 га. Обсуждение этого вопроса начинается сегодня, 26 июня.

Из новорождённых умерли 9 детёнышей, мёртвых взрослых особей нашли 8, одна из них попала в рыболовные сети. В Лесном управлении считают, что фактическая смертность втрое выше.

Последние несколько лет волонтёры строят для нерп в феврале-марте сугробы для выведения потомства, поскольку снега в естественных условиях зачастую недостаточно. Специалисты пробуют разные техники. Например, в прошлом году «гнёзда» строили в тростнике, а этой весной соорудили плавучие домики на понтонах. В этом году к подсчёту бельков присоединился сам президент Финляндии.