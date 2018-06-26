В Петербурге банкротят элитный охотничий клуб с усадьбой и угодьями на 75 тыс. гектаров

Элитный охотничий клуб «Молоди», который принадлежит инвестиционному холдингу «Развитие», стал ответчиком по иску о банкротстве. Во владении компании вдоль Чудского озера находятся охотничьи угодья общей площадью более 75 тыс. га, 10 из которых занимает территория усадьбы.

Инициатором банкротства стала Федеральная налоговая служба, иск от которой был зарегистрирован в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти 20 июня. Причиной обращения стала задолженность в 726 тыс. рублей. В самом клубе «Фонтанке» 26 июня сообщили, что ни о каком иске не знают.

Элитный охотничий клуб «Молоди», судя по описанию на сайте холдинга, предлагает своим гостям «азартную охоту в диких Псковских лесах». Там же на частной ферме разводятся животные для охоты – кабаны, фазаны, цесарки и другие. По данным СПАРК, 2016 год клуб закончил с убытком более 2,6 млн рублей.

"Клуб купили в декабре 2017 года с долгами прошлых владельцев. Долг был не 700 тысяч, а больше. Частично мы его уже закрыли и планируем выплатить целиком, никаких планов банкротить нет, – рассказали "Фонтанке" в пресс-службе ГК «Развитие». – Наоборот, уже проектируется новая усадьба на месте старых ветхих зданий, просчитываются варианты другого бизнеса".

ГК «Развитие» основана в 1998 году и объединяет предприятия, работающие в сферах от производства мебели, строительства и консалтинга до атомной энергетики и финансового сектора. Офисы компании представлены в семи регионах – Санкт-Петербурге, Москве, Симферополе, Рязани, Нальчике, Сосновом Бору и Псковской области. Председатель совета директоров компании — Денис Савельев. В прошлом – генеральный директор ЗАО «Просперити», которое занималось возведением новой биржи на 26-й линии Васильевского острова.