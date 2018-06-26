Красное Село взбудоражила нагая и агрессивная Маргарита

Нагая и агрессивная «подруга Мастера» смущала покой жителей Красносельского района Петербурга. Пока они выбирали между экзорцистом и полицией, прелестница обещала кары тем, кто не оценил её красоту.

Как сообщили в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село», явление Маргариты произошло около девяти утра 26 июня на Красногородской, 17. Действо было недолгим, но эффектным, и снять его успели. На кадрах видно, что всё внимание босой и совершенно раздетой шатенки досталось пожилой женщине с продуктовой сумкой. Ей же она отрекомендовалась героиней Булгакова и пообещала скорую расправу.

«Ты мне завидуешь. Я красивая, а ты жирная», – обрисовала руками свои прелести «Маргарита» и попыталась было накинуться на соперницу, но была перехвачена подоспевшим мужчиной.

«Я не специально, я заколдованная», – объяснилась она, удаляясь танцующей походкой. Свидетели явления отмечают, что оправдывалась она не только «волшебным кремом», но и «одержимостью бесами».

Экзорциста вызывать не стали, но в полицию сообщили. Наряд из ближайшего отдела направили сразу. Но ни на Красногородской, ни на соседних улицах возмутительницы спокойствия уже не было.